نائب محافظ سوهاج يتفقد أعمال الإحلال والتجديد لخطوط شبكات الصرف الصحى

سوهاج - عمرو خلف

تفقد الدكتور محمد عبد الهادى نائب محافظ سوهاج والمهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب، انتهاء أعمال إحلال وتجديد خطوط انحدار شبكات الصرف الصحى بالشوارع الرئيسية والفرعية بمنطقة المخبز الآلى بطول 7330 متر طولى بداية من قبلى المرور وحتى منطقة العروبة والتى تبلغ تكلفتها 40 مليون جنيه والتى قاربت على الانتهاء وذلك تمهيداً لأعمال الرصف.

وأضاف رئيس مياه سوهاج، إنه سوف تتم أعمال رصف منطقة المخبز الآلى فور الانتهاء من عملية إحلال وتجديد شبكة الصرف الصحى بذات المنطقة وأن أعمال المتابعة مستمرة حرصا على إحلال وتجديد البنية التحتية.

وأوضح المهندس أحمد على عثمان رئيس قطاع المشروعات بالشركة أن خطة الإحلال والتجديد تستهدف الحفاظ على الأصول القائمة واستدامة الخدمة لتقديم كوب مياه نظيف والتخلص الآمن من مخلفات الصرف الصحى لتحقيق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة.

وفى نهاية الجولة، استعرض رئيس مياه سوهاج نموذج تطوير حديقة تنظيم الأسرة بمنطقة المخبز الآلي والتى شاركت فى تطويرها شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج بالتعاون مع المحافظة والتى ستحمل رسائل توعوية تحث المواطنين على ترشيد استهلاك المياه والتعامل الأمثل مع شبكات الصرف الصحى.