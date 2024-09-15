اليوم السابع
Ads
الأحد، 15 سبتمبر 2024 01:07 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

نائب محافظ سوهاج يتفقد أعمال الإحلال والتجديد لخطوط شبكات الصرف الصحى

الأحد، 15 سبتمبر 2024 11:53 ص
نائب محافظ سوهاج يتفقد أعمال الإحلال والتجديد لخطوط شبكات الصرف الصحى نائب المحافظ خلال الجولة
سوهاج - عمرو خلف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد الدكتور محمد عبد الهادى نائب محافظ سوهاج والمهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب، انتهاء أعمال إحلال وتجديد خطوط انحدار شبكات الصرف الصحى بالشوارع الرئيسية والفرعية بمنطقة المخبز الآلى بطول 7330 متر طولى بداية من قبلى المرور وحتى منطقة العروبة والتى تبلغ تكلفتها 40 مليون جنيه والتى قاربت على الانتهاء وذلك تمهيداً لأعمال الرصف.

وأضاف رئيس مياه سوهاج، إنه سوف تتم أعمال رصف منطقة المخبز الآلى فور الانتهاء من عملية إحلال وتجديد شبكة الصرف الصحى بذات المنطقة وأن أعمال المتابعة مستمرة حرصا على إحلال وتجديد البنية التحتية.

وأوضح المهندس أحمد على عثمان رئيس قطاع المشروعات بالشركة أن خطة الإحلال والتجديد تستهدف الحفاظ على الأصول القائمة واستدامة الخدمة لتقديم كوب مياه نظيف والتخلص الآمن من مخلفات الصرف الصحى لتحقيق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة.

وفى نهاية الجولة، استعرض رئيس مياه سوهاج نموذج تطوير حديقة تنظيم الأسرة بمنطقة المخبز الآلي والتى شاركت فى تطويرها شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج بالتعاون مع المحافظة والتى ستحمل رسائل توعوية تحث المواطنين على ترشيد استهلاك المياه والتعامل الأمثل مع شبكات الصرف الصحى.







سوهاج

مياه الشرب

الصرف الصحى

المخبز الالى




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة