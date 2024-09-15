محمود "50 سنة" يعمل فى تنظيف الأسماك: مهنتى سر من أسرار الدمايطة

دمياط - هيثم مراد

مهنة احترفها عدد قليل من الأشخاص داخل محافظة دمياط، تعتبر أحد أسرار صناعة الأسماك داخل المحافظة، يتولى أبناء تلك المهنة مسؤولية تجهيز أصناف متعددة من الأسماك مما يجعل الأمر مميزا داخل أسواق محافظة دمياط، "جزار السمك" مهنة أساسية في صناعة الأسماك بدمياط.

داخل سوق مدينة عزبة البرج التقي اليوم السابع بالأسطي محمود عز صاحب ال 60 عاما، والذي بدأ حديثه قائلا: " مهنة جزار الأسماك لا غني عنها في أسواق المحافظة، هي تساعد بكل تأكيد في تقديم أفضل انتاج للاسماك من خلال عملية تنظيفها وتجهيزها"

وأضاف قائلا: " احترفت تلك المهنة منذ 50 عاما، تعرفت من خلال مهنتي على الكثير من المعلومات الخاصة بأصناف الأسماك المتنوعة، يمكنني معرفة السمكة الطازجة من ملمسها وطريقة تحضيرها هذه مهارة لا يعلمها سوي جزار السمك"

وتابع: " سمكة الشبين أو السمكة الضاحكة من أصعب الأسماك أثناء عملية تنظيفها، تحتاج الي مهارة خاصة وقت العمل ذلك لوجود طبقات رقيقة من الجلد تحتاج الي دقة عالية أثناء تنظيفها للحصول على اللحم"

وأكد صاحب ال 60 عاما قائلا: " بفضل تلك المهنة احتلت دمياط مكانة كبيرة في عالم صناعة الأسماك ليس فقط في السوق المحلي لكن كان لنا دورا كبيرا في اختراق أسواق أوروبا، ذلك لأننا قدمنا أصناف متعددة من الأسماك بطريقة سهلة التخزين مما جعل عمليات تصديرها أكثر سهولة"

وقال جزار السمك الدمياطي: " من الممكن أن أستمر في تنظيف سمكة واحدة أكثر من 3 ساعات، هذا يتوقف على حجمها وما إذا كانت طازجة أم لا، كلما كان السمك طازجا كان الوقت أطول واستغرق العمل جهدا أكبر"

واختتم حديثه قائلا: " سعيد بأنني جزء من صناعة الأسماك في دمياط، أقضي وقتا ممتعا أثناء العمل، لكني اود القول بأن جزارين السمك في دمياط عليهم مسؤولية كبيرة في تطوير تلك الصناعة وهذا ما نقدمه يوميا من خلال عملنا"

جزار السمك في دمياط



مهنة تجهيز الأسماك في أسواق دمياط