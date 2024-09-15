محافظ الإسماعيلية يتابع إزالة الخلاطة الخرسانية بالضبعية

الإسماعيلية-صبرى غانم

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الأحد، أعمال إزالة الخلاطة الخرسانية، بقرية الضبعية التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية، بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة، في استجابة لشكاوى المواطنين.

وكان محافظ الإسماعيلية قد وجَّه العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، في نهاية أغسطس الماضي، باتخاذ اللازم من إجراءات نحو بحث الشكوى وإزالة أسبابها، تنفيذًا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية ببحث شكاوى المواطنين.

وعلى الفور قام رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية ببحث الشكوى، وتم تنفيذ الغلق الإداري للخلاطة الخرسانية الغير قانونية بقرية الضبعية التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية، والتي كانت محل الشكوى، مع إعطاء مهلة لصاحب الخلاطة لإزالتها تمامًا وإزالة التجهيزات الخاصة بها مع إزالة كمية الأسمنت الموجود بها والذي تقدر بحوالي 100 طن مع الالتزام بعدم تشغيل الخلاطة خلال هذه المدة، وفي حال عدم تنفيذ ذلك سيتم الحجز الإداري واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وشدد "أكرم" على ضرورة المتابعة المستمرة لعدم تكرار مثل هذه المخالفات، حفاظًا على صحة المواطنين بالإسماعيلية، مؤكدًا على أهمية متابعة شكاوى المواطنين وسرعة الاستجابة لمطالبهم وتلبيتها.

