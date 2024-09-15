محافظ الإسماعيلية يتابع تطبيق الجمع السكنى للمخلفات بالشراكة مع المجتمع المدنى

الإسماعيلية - صبرى غانم

وجه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بضرورة الاهتمام بالنظافة العامة بكافة أرجاء المحافظة، واتخاذ الخطوات التنفيذية اللازمة للحفاظ على الشكل الحضاري للإسماعيلية الذي يليق بمواطنيها.

وتنفيذا لتلك التوجيهات واصلت الوحدة المحلية لحي أول مدينة الإسماعيلية، بالشراكة مع المتطوعين من المجتمع المدني، تطبيق "الجمع السكني" من المنازل والمحال التجارية بمنطقة المحطة الجديدة، للقضاء على مشكلة تراكم القمامة والمخلفات بالحي من المنبع، بجانب البدء بكنس ورش الشوارع بالمنطقة.

وقال أمير عبدالله رئيس حي أول مدينة الإسماعيلية، إنه تم تنفيذ الجمع السكني بشوارع وابور النور، سقارة، ممفيس، رمسيس، سيتي، آمون، الكرنك، وداوود حمدان، والتي تمثل نصف شوارع المحطة الجديدة بشكل طولي، تعامدًا على شارع محمد علي.

وأضاف "أمير"، استهدفنا حتى الآن نصف منطقة المحطة الجديدة، وتم تقسيم هذا الجزء إلى منطقتين، المنطقة تمر بها السيارة التابعة للحي من 6 مساءً إلى 6.30 مساءً، حيث تقف السيارة ويتم نزول المواطنين ووضع أكياس القمامة والمخلفات في السيارة، وكذلك المحال في نفس المنطقة، وذلك بشوارع وابور النور عرض، سقارة عرض، ممفيس عرض، وشارع مصر من وابور النور إلى ممفيس، وشارع ثروت من وابور النور إلى ممفيس، وشارع الحرية من وابور النور إلى ممفيس.

على أن تمر سيارة الحي بالمنطقة الثانية من الساعة 6.30مساءً إلى 7 مساءً، بشوارع رمسيس عرض، سيتي عرض، آمون عرض، وشارع الحرية من رمسيس إلى آمون، وشارع إسكندرية من سيتي إلى آمون، وشارع سعد زغلول من رمسيس إلى آمون، وشارع مصر من رمسيس إلى آمون، وشارع ثروت من رمسيس إلى آمون.

وأشاد محافظ الإسماعيلية، بتعاون مواطني منطقة المحطة مع الجهاز التنفيذي، والوحدة المحلية لحي أول مدينة الإسماعيلية، مؤكدًا على أهمية المشاركة المجتمعية لنجاح أي عمل ورقي وتحضر المواطن الإسماعيلي.

وطالب "أكرم" مواطني منطقة المحطة الجديدة، بضرورة الالتزام بمواعيد مرور سيارات جمع القمامة والمخلفات، وعدم إلقائها بالشارع مرة أخرى.