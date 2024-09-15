محافظة القاهرة تنظم معرضا لتوفير الأدوات المدرسية بأسعار مخفضة

كتب سيد الخلفاوى

تنظم محافظة القاهرة، بداية من اليوم ولمدة أسبوع معرض "بازار القاهرة" بمجمع السوق الحضارى بالحى العاشر بمدينة نصر، والذى يوفر مستلزمات المدارس وملابس المدرسة، بالإضافة إلى مفروشات ومنتجات الحرف اليدوية.

والمعرض يقام على مساحة 1500 م بالسوق الملاصق لموقف زهراء مدينة نصر بالحى العاشر حتى يسهل وصول المواطنين إليه ،ويضم الملابس والأحذية، ومستلزمات المدارس ، والأدوات المكتبية، والزي المدرسى بأسعار مناسبة، وتخفيضات تصل إلى أكثر من 30% .

وسيضم "بازار القاهرة" معرضًا للحرف اليدوية (الفخار ، الخزف، السجاد، وغيرها)، وسيكون المعرض فرصة للأسر لقضاء وقت ممتع أثناء التسوق حيث سيتم إقامة حفلات ترفيهية بالإضافة للتخفيضات.

وأكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن معرض " بازار القاهرة " بمجمع السوق الحضارى بالحى العاشر بمدينة نصر يقام فى الفترة من 15-21 سبتمبر الجارى، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمحاربة الغلاء ، وتخفيف العبء عن المواطنين ، وتوفير احتياجاتهم بأسعار مناسبة خاصة مع قرب عودة الطلاب للمدارس والجامعات.