محافظ القاهرة يتفقد وسط المدينة ويوجه بزيادة المزروعات بميدان التحرير

كتب سيد الخلفاوى

أجرى الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بجولة تفقدية مسائية بمنطقة وسط المدينة، تضمنت الجولة تفقد أعمال صيانة ميدان التحرير والمناطق المحيطة به، ومراجعة الإنارة، وتكثيف المسطحات الخضراء، وزيادة المزورعات والورود، والحفاظ على الشكل الجمالى للميدان.

رافق المحافظ فى جولته اللواء إيهاب الشرشابى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة وعدد من قيادات المحافظة.

كان الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أجرى جولة تفقدية بحى حلوان لمتابعة حملات إزالة الإشغالات حول محطة مترو حلوان وإجراءات منع عودتها مرة أخرى استجابة لشكاوى المواطنين.

كما تابع محافظ القاهرة إزالة الإشغالات بالشوارع المحيطة بمحطة مترو حلوان والشوارع المؤدية إليها وتسهيل حركة المشاة وإزالة كافة التعديات على حرم الطريق العام.

وشدد محافظ القاهرة خلال الجولة على منع عودة الاشغالات بالمكان مرة أخرى وإعادة الانضباط للشارع، وتكثيف حملات المتابعة اليومية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية لحى حلوان وشرطة المرافق، مع تحسين المظهر العام للشوارع المحيطة بمحطة مترو حلوان.



محافظ القاهرة يتفقد منطقة وسط المدينة



محافظ القاهرة يتفقد منطقة وسط المدينة



محافظ القاهرة يتفقد منطقة وسط المدينة



محافظ القاهرة يتفقد منطقة وسط المدينة