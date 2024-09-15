اليوم السابع
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عام دراسى جديد.. وزارة التعليم: تفعيل الغياب لعودة الطلاب للمدارس

الأحد، 15 سبتمبر 2024 11:04 ص
عام دراسى جديد.. وزارة التعليم: تفعيل الغياب لعودة الطلاب للمدارس وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على تفعيل الغياب مع انطلاق العام الدراسى الجديد الأسبوع المقبل لعودة الطلاب للمدارس لتحقيق الانضباط وعودة المدرسة لطبيعتها، بحيث تكون الدراسة بالمدرسة مع القضاء على التعليم خارج المدرسة، كما سيتم تطبيق كل عوامل الجذب للطلاب للحضور إلى مدارسهم من بينها تفعيل الأنشطة ومجموعات التقوية والدعم التعليمى.


وقال محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى: عاوزين نرجع الطلبة المدارس ويكون التعليم جوه المدارس فقط وبالتالى ندى المعلم الوقت الذى يستطيع أن يشرح المنهج للطلاب بالإضافة إلى أنه أهم حاجة بالنسبة لأولادنا الطلاب لما يتخرجوا من المدارس، محتاجينهم يكتسبوا المهارات، قائلا: إبن حضرتك بعد عشر سنين هيكون عايش مع مين، موجها حديثه لمديرى المدارس : ابنك لما هيتعلم كويس هيكون فى دكتور كويس ومهندس كويس، متابعا: اوعى حد يتخيل ولادنا بعد 10 سنين هيتنافسوا على العمل محليا فقط بل دوليا وعالميا.

وأوضح الوزير : عاوزين نعتمد كليا على كتب الوزارة والتربية والتعليم وعلى مناهجنا وشغلنا فى الدراسة، ولا مجال للتعليم الخارجى ولن نسمح بمعلمين من بره التربية والتعليم يدخلوا مدارسنا ولا الكتاب الخارجى يدخل المدارس أيضا، قائلا: محتاجين أولادنا يتعلموا مهارات، ولما بمنح المدرسة حصتين فى الأسبوع للمواد الدراسية الأساسية هل هيقدر يعلم الطالب مهارات؟ مضيفا أنه يتم تعلم المهارات فى طرق التدريس، متسائلا : هل حد متخيل لو بقى عندنا تعليم كويس وجيد جدا فى مدارسنا والطلبة بتحضر حد هيتأخر عن المعلمين فى مصر؟







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