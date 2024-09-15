اليوم السابع
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صرف مرتبات العاملين بالدولة يوم الأحد المقبل

الأحد، 15 سبتمبر 2024 07:00 م
صرف مرتبات العاملين بالدولة يوم الأحد المقبل ارشيفيه
كتب - أحمد يعقوب

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تبدأ وزارة المالية، صرف مرتبات شهر سبتمبر الحالى للعاملين بالدولة يوم الأحد المقبل 22 سبتمبر الجارى.

وأشارت وزارة المالية إلى أن صرف مرتبات سبتمبر المقبل سيكون بدءًا من يوم 22 من الشهر نفسه، موضحة أنه سيتم إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلى وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الحكومية.

وأهابت وزارة المالية بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

 







مرتبات شهر سبتمبر

مواعيد المرتبات

صرف المرتبات

وزارة المالية




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