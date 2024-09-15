شنغهاي تجلي الآلاف وتلغي فعاليات وتعلق الرحلات الجوية بسبب إعصار بيبينكا

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أمرت سلطات مدينة شنغهاي الصينية بإجلاء آلاف الأشخاص وإلغاء الرحلات الجوية والفعاليات الخارجية وتعليق خطوط المترو استعدادًا لإعصار بيبينكا، الذي قد يصبح واحدًا من أقوى الأعاصير التي تضرب المدينة منذ عام 1949.



ومن المتوقع أن يصل الإعصار الذي تشكل ليلة السبت إلى اليابسة في وقت مبكر من يوم /الاثنين/ بين المناطق الواقعة شمال تشيدونج في مقاطعة جيانجسو بشرق الصين وجنوب نينجبو في مقاطعة تشجيانج شرق الصين، بحسب ما أوردته صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية.



وأفادت التقارير أن أحدث التتبعات تشير إلى أن فرصة أن يحط الإعصار في شنغهاي تتزايد، وكان أقوى إعصار شهدته شنغهاي هو الإعصار جلوريا في عام 1949، الذي بلغت سرعته 40 مترًا في الثانية، وقد تكون شدة بيبينكا قريبة من جلوريا، وفقًا للتقارير.

رفعت إدارة الأرصاد الجوية الصينية حالة التأهب للإعصار من البرتقالي إلى الأحمر في الساعة 6 مساءً /الأحد/.



وكانت منطقة تشونجمينج في شنغهاي أمرت بإخلاء 9318 شخصًا ليلة السبت وانتهت الأعمال ذات الصلة يوم الأحد، كما تم إلغاء جميع رحلات المغادرة والقادمة في مطاري شنغهاي بعد الساعة 8 مساءً يوم الأحد، وستعلق ستة من خطوط مترو أنفاق والأقسام العلوية من تسعة خطوط مترو أنفاق أخرى عملياتها يوم /الاثنين/.



وفرضت العديد من الطرق السريعة المتصلة بشانغهاي قيودًا أكثر صرامة على السرعة يوم الأحد وسيتم إغلاق بعض الأقسام بدءًا من الساعة 10 مساءً يوم الأحد، وتم تعليق بعض القطارات العاملة على السكك الحديدية عبر دلتا نهر اليانجتسي يومي الأحد والاثنين بسبب الظروف الجوية القاسية الناجمة عن الإعصار.



وعلقت شركات الطيران الرحلات الجوية المتعلقة بمدن أخرى في منطقة دلتا نهر اليانجتسي بسبب الإعصار بيبينكا، حيث ذكرت وسائل إعلام محلية أن مطاري هانجتشو ونينجبو شهدا إلغاء أكثر من 100 رحلة يوم الأحد والاثنين حتى الآن، كما تم تعديل أو إلغاء الفعاليات الرياضية والثقافية المقامة في الهواء الطلق تأهبًا للإعصار.