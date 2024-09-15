رئيس جامعة الزقازيق: توفير كل سبل الرعاية الطبية لمصابي حادث قطاري الشرقية

الشرقية - حمدى عبد العظيم

أكد الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق توفير كافة سبل الرعاية الطبية الكاملة لمصابي حادث قطاري الزقازيق في الشرقية، حيث اطمأن على تواجد الطاقم الطبي والتمريضي، وتوافر كافة المستلزمات الطبية اللازمة لعلاج المصابين.



كما أعرب رئيس الجامعة عن خالص العزاء إلى أهالي وأسر الضحايا، سائلًا الله أن يرحمهم ويتقبلهم شهداء، وأن يُلهم ذويهم الصبر والسلوان، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.



وعقب الحادث مباشرة تفقدت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي، و المهندسة لبنى عبدالعزيز نائب محافظ الشرقية ، ولفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، المصابين بمستشفيات الجامعة ، للاطمئنان على حالتهم الصحية، مع التأكد من توافر كافة سبل الرعاية الطبية لهم.



رافق الوزيرة خلال الزيارة الدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عنانى عميد كلية الطب ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية ، و الدكتور وليد ندا المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية.



ووجه رئيس الجامعة ، الدكتور أحمد عناني عميد كلية الطب ، و الدكتور وليد ندا - المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية- إلى إعلان حالة الطوارئ بمستشفيات الجامعة لاستقبال الحالات الحرجة من مصابي حادث تصادم القطارين؛ وتقديم ما يلزم من خدمات علاجية، مع تجهيز أطقم طبية للتحرك إلى أي جهة للمساندة في حال طلبها، مؤكداً توفير كافة سبل الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.



من جانبه أكد الدكتور أحمد عنانى رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات جامعة الزقازيق ، من خلال فريق عمل مكون من كبار الأطباء والجراحين وفرق التمريض برئاسة الدكتور وليد ندا المدير التنفيذى للمستشفيات ؛ لتقديم كامل الرعاية الصحية للمصابين، وذلك بالتنسيق الكامل مع وزارة الصحة والسكان.



كما أشار عميد كلية الطب إلى أن عدد المصابين بمستشفيات جامعة الزقازيق يبلغ (35) ، وبلغ عدد الوفيات حالتين ، مؤكداً المتابعة المستمرة لحالات المصابين مع توفير أوجه الرعاية الطبية لهم على أعلى مستوى.