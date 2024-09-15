ذكرى ميلاد شفيق نور الدين.. نجم ساطع فى سماء الفن المصرى

كتبت: سارة وائل

تحل اليوم الأحد 15 سبتمبر، ذكرى ميلاد الفنان القدير شفيق نور الدين الفنان الذى ترك بصمة واضحة فى تاريخ المسرح والسينما المصرية.

درس شفيق في كتاب القرية ثم التحق بمدرسة الصنايع ولكن لم يكمل دراستة، وقرر الذهاب إلى القاهرة ليحضر بعض المحاضرات لزكى طليمات، حتى قرأ إعلانا فى إحدى الصحف عن تكوين الفرقة القومية للتمثيل، فتقدم ونجح فى الاختبارات، وتم تعيينه ملقن بالفرقة مقابل 3 جنيهات.

مسيرتة الفنية:

بدأ شفيق نور الدين مسيرته الفنية في المسرح، و قدم العديد من الأدوار التي لاقت استحسان الجمهور والنقاد. ومن أبرز مسرحياته "المحروسة" و"سكة السلامة"، كما شارك في العديد من الأفلام السينمائية، منها "هاربات من الحب" و"ملك القطن".

ملامح فنية مميزة:

تميز شفيق نور الدين بقدرته على تجسيد أدوار متنوعة، من الكوميديا إلى الدراما، ومن الشخصيات الرومانسية إلى الشخصيات الشريرة، ذلك بالإضافة إلى تمتعه بحضور ساحر على المسرح والشاشة، مما جعله محط أنظار الجمهور.

كما كان يمتلك قدرة كبيرة على إتقان أدواره، مما جعله واحداً من أبرز نجوم جيله، وتميز بأدائه البسيط والصادق، مما جعله قريباً من قلوب الجمهور.

وفاته:

رحل شفيق نور الدين عن عالمنا فى يوم 13 فبراير عام 1981 ودفن فى 14 فبراير، تركًا إرثاً فنياً غنياً، لا يزال يلهم الأجيال الجديدة من الفنانين.