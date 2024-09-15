جامعة بينيفينتو الإيطالية تمنح الدكتور زاهى حواس جائزة الإمبراطور تراجان

كتب محمد أسعد

منحت جامعة بينيفينتو الإيطالية عالم الآثار المصرية الدكتور "زاهي حواس" جائزة الإمبراطور الروماني "تراجان".

وجاء ذلك في مسرح أثري بمدينة بينيفينتو الأثرية والتي تعود للعصر الرومانى، وعثر فيها علي معبد للآلهة إيزيس ويوجد فيها 3 مسلات فرعونية 2 من العصر الروماني كانت داخل هذا المعبد ومسلة مقلدة.

وألقى "حواس" كلمة للطلاب تحدث فيها عن عشقه الآثار المصرية ورحلة البحث عن داخل هرم خوفو والبحث عن الملكة نفرتيتي.

ويعود اسم الجائزة لوجود قوس نصر بالمدينة خاص بهذا للامبراطور، وتم منح الجائزة من قبل لأربع أشخاص فقط في الماضى، كان من حصلوا على الجائزة هم أندريا جياردينا، إذاعة "Pasto e Presente"، وفينشنزو بوتشيا، وأندريا فريدياني، ومارسيلو روتيلي، ومؤسسة Aliph، وإرنستو ماريا روفينى، وفيروتشيو دى بورتولى.

ويعتبر"حواس" هو العربي الوحيد الحاصل علي هذه الجائزة.