تكليف السيد جاد الرب مديرًا عامًا لآثار قنا

قنا صابر سعيد

أصدر الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، قرارا رقم 4481 لعام 2024، بتكليف السيد جاد الرب حسن أحمد، مفتش آثار مصرية بالمستوى الوظيفي كبير، بتسيير أعمال ومهام مدير عام الإدارة العامة للآثار المصرية واليونانية والرومانية بقنا التابعة للإدارة المركزية للآثار المصرية واليونانية والرومانية بمصر العليا بقطاع الآثار المصرية واليونانية والرومانية.

ولد السيد جاد الرب حسن، مدير عام الآثار المصرية الجديد بقنا،د، في قرية الكعيمات ببلاد المال قبلي التابعة لمركز ابوتشت في محافظة قنا، بدأ عمله مفتشًا لآثار الهرم عام 1993م، ثم مفتشًا لآثار سقارة عام 1997م.

وتدرج مدير عام آثار قنا الجديد، في المناصب بوزارة السياحة والآثار، حيث شغل منصب كبير مفتشي آثار قنا عام 2004م، وفي عام 2015م تولى منصب مدير آثار شمال قنا، وفي عام 2018م شغل منصب مدير عام آثار دهشور واللشت جنوب الجيزة، إلى أن صدر مؤخرًا قرار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بتكليفه مدير عام الآثار المصرية واليونانية والرومانية بقنا.



