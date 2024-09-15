تداول 17 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و 756 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

جنوب سيناء - فايزة مرسال

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 17000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 756 شاحنة و 150 سيارة، وشملت حركة الواردات 10500 طن بضائع، 464 شاحنة و 120 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 6500 طن بضائع، 292 شاحنة و30 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينة بوسيدون اكسبريس ، فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي امل ، بوسيدون اكسبريس ودليلة وغادرت العبارة أمل، كما شهد ميناء نويبع تداول 2900 طن بضائع و 245 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين اور وايلة.

كما شهد ميناء بورتوفيق استقبال السفينة JAS CHEM WESER على متنها 3000 طن مادة بروبلين قادمة من الإمارات، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1550 راكب بموانيها.