تداول 71 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و930 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

أعلنت هيئة موانئ البحر الاحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة وتم تداول 71000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 930 شاحنة و 195 سيارة، وشملت حركة الواردات 36500 طن بضائع، 527 شاحنة و 148 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 34500 طن بضائع، 403 شاحنات و47 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة POS PROOK وعلى متنها 30 ألف طن فحم بترولي قادمة من الكويت لصالح شركة مصر للألومنيوم لغرض التحميص لإنتاج البلوكات واستخلاص الألومنيوم، حيث تم رفع درجة الاستعداد بالميناء لاستقبال الشحنة وتم إلزام الشركة المستوردة باتباع الضوابط والاشتراطات والمعايير الخاصة باستخدام وتداول الفحم البترولي والحجري، مع ضرورة تواجد ممثل من جهاز شئون البيئة لمتابعة اعمال التفريغ والتخزين وإعداد تقرير بعد الانتهاء من كافة الأعمال.

كما يستعد الميناء اليوم لاستقبال أربع سفن وهي "أمل، بوسيدون إكسبريس، دليلة وCRYSTEL - O"، بينما تغادر السفينة MARIAM على متنها 26000 طن فوسفات تصدير الي الهند والعبارة أمل، فيما استقبل الميناء بالأمس العبارة الرياض وغادرت السفينتين "دليلة وبوسيدون اكسبريس ، كما شهد ميناء نويبع تداول 2000 طن بضائع و 315 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين اور وايلة، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1510 راكب بموانيها.