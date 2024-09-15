الشرطة البريطانية تعترض قارب صيد يحمل طنا من الكوكايين

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أعلنت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة "إن.سي.إيه"، أن الشرطة اعترضت قارب صيد على ساحل مقاطعة كورنوال جنوب غرب إنجلترا يحمل طنا من الكوكايين.

وقالت الوكالة حسبما أورده موقع "سكاي نيوز" الإخباري، اليوم الأحد، إن ضباطها القوا القبض على أربعة رجال وصادروا المخدرات بعد اعتراض القارب في نيوكواي.

ووُجهت إلى الرجال الأربعة تهمة استيراد عقار مخدر من الفئة الأولى خاضع للرقابة، وتم احتجازهم وسيمثلون أمام محكمة بودمين الجزئية يوم الاثنين.

وقال ديريك إيفانز، قائد فرع وكالة مكافحة الجريمة الوطنية: "هذه كمية كبيرة من الكوكايين ستمثل خسارة فادحة لجماعة الجريمة المنظمة التي حاولت استيرادها إلى المملكة المتحدة".

يذكر أن وزارة الداخلية البريطانية، أطلقت في وقت سابق جهازا أمنيا جديدا لمكافحة الجريمة المنظمة يحمل اسم "الوكالة الوطنية للجريمة" أو ما يعرف اختصارا بـ (إن سي أي).