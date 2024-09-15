السفارة السعودية تعزى مصر فى ضحايا حادث قطارى الشرقية

كتبت إيمان حنا

تقدمت سفارة المملكة العربية السعودية لدى مصر، بخالص العزاء والمواساة لمصر حكومة وشعبا، ولأسر المتوفين، إثر حادث تصادم قطارين بمحافظة الشرقية. وفق بيان السفارة السعودية.

كما أعربت السفارة عن صادق أمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.