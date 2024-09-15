اليوم السابع
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السفارة السعودية تعزى مصر فى ضحايا حادث قطارى الشرقية

الأحد، 15 سبتمبر 2024 05:08 م
السفارة السعودية تعزى مصر فى ضحايا حادث قطارى الشرقية قطار الشرقية
كتبت إيمان حنا

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تقدمت سفارة المملكة العربية السعودية لدى مصر، بخالص العزاء والمواساة لمصر حكومة وشعبا، ولأسر المتوفين، إثر حادث تصادم قطارين بمحافظة الشرقية. وفق بيان السفارة السعودية.

 

كما أعربت السفارة عن صادق أمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

 







السعودية

حادث قطار الشرقية

قطار الزقازيق

السفارة السعودية بالقاهرة




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