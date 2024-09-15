التحريات وشهود عيان يكشفون ملابسات مصرع شاب فى العياط

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية، في حادث مصرع شاب بالعياط، وتوصلت التحريات إلى أن الضحية أثناء عبوره السكة الحديد، صدمه قطار، ليفارق الحياة بسبب الإصابات التي لحقت به.

كما استمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان، أكدوا أن الضحية فارق الحياة عقب اصطدام قطار به، دون وجود شبهة جنائية، وتم الاستماع لأقوال أفراد أسرته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتتولى النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا بمصرع شخص صدمه قطار في العياط، وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن شابا تم تحديد هويته، مقيم بالعياط، خلال عبوره السكة الحديد، من مكان غير مخصص للعبور، صدمه قطار، ليفارق الحياة، متأثرا بالإصابات التي لحقت به.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضرا بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

