اليوم السابع
Ads
الأحد، 15 سبتمبر 2024 01:17 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

التحريات وشهود عيان يكشفون ملابسات مصرع شاب فى العياط

الأحد، 15 سبتمبر 2024 12:02 م
التحريات وشهود عيان يكشفون ملابسات مصرع شاب فى العياط مصرع شاب صدمه قطار بالعياط - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية، في حادث مصرع شاب بالعياط، وتوصلت التحريات إلى أن الضحية أثناء عبوره السكة الحديد، صدمه قطار، ليفارق الحياة بسبب الإصابات التي لحقت به.

كما استمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان، أكدوا أن الضحية فارق الحياة عقب اصطدام قطار به، دون وجود شبهة جنائية، وتم الاستماع لأقوال أفراد أسرته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتتولى النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا بمصرع شخص صدمه قطار في العياط، وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن شابا تم تحديد هويته، مقيم بالعياط، خلال عبوره السكة الحديد، من مكان غير مخصص للعبور، صدمه قطار، ليفارق الحياة، متأثرا بالإصابات التي لحقت به.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضرا بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.
 







مصرع شاب

حادث قطار

العياط

امن الجيزه




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة