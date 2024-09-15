الأردن والسويد يبحثان جهود وقف الحرب على غزة وتقديم المساعدات

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أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اتصالاً هاتفياً مع وزيرة الخارجية السويدية ماريا ستينرجارد، هنأها خلاله على توليها مسئولياتها الجديدة ، وبحث معها سبل تعزيز علاقات الصداقة القوية بين البلدين.



وأكد الصفدي وستينرجارد الحرص المشترك على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، واستمرار العمل معاً لتطوير التعاون والتنسيق.



وبحث الوزيران التحضيرات لمؤتمر دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) الذي سينظمه البلدان لحشد الدعم السياسي والمالي للوكالة على هامش اجتماعات الجمعية العام للأمم المتحدة نهاية الشهر الجاري.



وأكد الصفدي أهمية الشراكة مع السويد في جهود دعم الوكالة التي تحتاج دعماً دولياً ثابتاً ومستمراً لتمكينها من الاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين وفق تكليفها الأممي.



وبحث الوزيران ، طبقا لبيان وزارة الخارجية الأردنية ، الجهود المبذولة للتوصل لوقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية ، وخفض التصعيد في الضفة الغربية وفي المنطقة.



وكان الأردن والسويد بدأ تنظيم مؤتمرات مشتركة لدعم الوكالة منذ عام ٢٠١٧ وعقدت ثمانية مؤتمرات برئاسة مشتركة بين البلدين.