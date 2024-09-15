ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار شاحنة صهريج بهايتي لـ 24 قتيلا

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ارتفعت حصيلة انفجار شاحنة صهريج في هايتى لـ 24 شخصاً وإصابة نحو 40 آخرون بعضهم بحروق خطيرة

وأوردت ذلك إذاعة " ال اف ام" السويسرية، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن الانفجار وقع، بحسب شهود، بينما كان الضحايا يحاولون جمع الوقود المتسرب من ناقلة متضررة في ميراجوان جنوب غرب البلاد.

وقال إيمانويل بيير المسئول بالحماية المدنية، إن رئيس الوزراء المؤقت جاري كونيل دعا إلى اجتماع طارئ في أعقاب هذه المأساة.

يذكر أن هناك 19 مصاباً بحروق خطيرة، كان من المقرر نقلهم إلى مستشفيات متخصصة في العاصمة بورت أو برنس عبر رحلة جوية نظمتها وزارة الصحة العامة ومنظمة أطباء بلا حدود غير الحكومية.. وقال بيير إنه تم حتى الان نقل ستة منهم فقط.

أما الآخرون، الذين احترقوا بنسبة 80%، فلا يمكن نقلهم ويجب علاجهم في الموقع، في مستشفى سانت تيريز بميراجوان.