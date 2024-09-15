إجراءات وشروط طلب ترخيص بفتح محل عام من المركز التكنولوجى

كتبت - مرام محمد

يتساءل كثيرٌ من المواطنين عن الأوراق والمستندات المطلوب توافرها عند طلب ترخيص بفتح محل عام من المركز التكنولوجي، وخطوات وإجراءات وشروط الحصول على الخدمة.

وتسهيلًا على المواطنين، أوضح دليل خدمات المراكز التكنولوجية إجراءات طلب ترخيص بفتح محل عام على النحو التالي:

أولًا: المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

-تقديم الطلب من خلال مالك المحل أو مستأجر أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمي موثق).

-عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

-يلتزم مقدم الطلب في جميع الأحوال بتقديم ما يثبت سداد التأمينات الاجتماعية له وللعاملين بالمحل وكذلك صور الشهادات الصحية الخاصة بهم وصورة وصورة البطاقة الضريبية وصورة السجل التجاري بعد الاطلاع على الأصول وذلك عند إتمام تنفيذ الاشتراطات المطلوبة في المحال العامة وقبل إصدار الترخيص.

ثانيًا: المستندات المطلوبة

-صورة بطاقة الرقم القومي.

-شهادة من إدارة التجنيد بكيفية معاملة طالب الترخيص من حيث الخدمة العسكرية (إذا كان السن بين 21 ، 30 سنة).

-صورة عقد الإيجار أو الملكية.

-خريطة مساحية للموقع والرسومات الهندسية للمحل.

-شهادة من الضرائب العقارية بالقيمة الإيجارية السنوية للمحل.

-صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترخيص وإذا كان أجنبيًا يقدم شهادة من دار التمثيل الدبلوماسي أو القنصلي للدولة التابع لها عن سوابقه أو بحسن سيره وسلوكه.

-إذا كان طالب الترخيص هيئة أو شركة يرفق بالطلب صورة معتمدة من مستندات تكوينها والأوراق الخاصة بتحديد الشخص المسؤول عن تنفيذ أحكام القانون.

ثالثًا: الخطوات والإجراءات

-ملء النموذج الخاص بالخدمة.

-تقديم المستندات المطلوبة للخدمة.

-فحص الأوراق والمستندات بمعرفة الإدارة الهندسية المختصة.

-عند الموافقة على النشاط يتم سداد رسم المعاينة بالخزينة المختصة.

-بعد إجراء المعاينة تقوم الإدارة المختصة بتحديد اشتراطات التعديل إن وجدت.

-إبلاغ الوحدة المحلية عند إتمام الاشتراطات وتقديم طلب بذلك.

-تقوم الإدارة المختصة بالمعاينة للتأكد من تنفيذ اشتراطات الرخصة.

-تسديد الرسوم بالخزينة المختصة واستلام الرخصة وتلقي الخدمة.

يُذكر أن المراكز التكنولوجية تتيح خدمات عديدة ومتنوعة لأصحاب المحال التجارية والصناعية والعامة، منها: (استخراج ترخيص بفتح محل، تجديد رخصة تشغيل محل، تعديل ترخيص محل، نقل رخصة محل، إلغاء ترخيص محل، استرداد مضبوطات إشغالات الطريق العام، استخراج بدل فاقد أو تالف لرخصة محل).