اليوم السابع
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وزيرة التضامن توجه بصرف التعويضات لأسر ضحايا حادث الزقازيق خلال زيارتها للمصابين.. صور

السبت، 14 سبتمبر 2024 11:57 م
وزيرة التضامن توجه بصرف التعويضات لأسر ضحايا حادث الزقازيق خلال زيارتها للمصابين.. صور وزيرة التضامن تزور مصابي حادث تصادم قطاري الشرقية
كتب مدحت وهبة

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قامت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بزيارة مصابي حادث تصادم قطارين أمام الكوبرى الجديد بمدينة الزقازيق فى محافظة الشرقية، حيث اطمأنت علي المصابين بمستشفى جامعة الزقازيق ومستشفى الأحرار و كان في استقبالها نائب محافظ الشرقية ونائب رئيس جامعة الزقازيق.

واستمعت وزيرة التضامن الاجتماعي للمصابين وأسرهم والتعرف على احتياجاتهم، موجهة مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الشرقية بسرعة تقديم أوجه الدعم اللازم للمصابين، بالإضافة إلى صرف التعويضات اللازمة لأسر الضحايا.

كما التقت الدكتورة مايا مرسي متطوعي الهلال الأحمر المصري بالشرقية، مطالبتهم بالتواجد في المستشفي ومساندة أسر المصابين.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي قد وجهت فور وقوع الحادث مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الشرقية بسرعة التواجد في موقع الحادث ولجنة الإغاثة بالمديرية ، وكذلك فرق الهلال الأحمر لتقديم أوجه الدعم اللازم لأسر الضحايا والمصابين

 

وزيرة التضامن تزور مصابي حادث تصادم قطاري الشرقية (1)
وزيرة التضامن تزور مصابي حادث تصادم قطاري الشرقية 

 

وزيرة التضامن تزور مصابي حادث تصادم قطاري الشرقية (2)
وزيرة التضامن تزور مصابي حادث تصادم قطاري الشرقية 

 

وزيرة التضامن تزور مصابي حادث تصادم قطاري الشرقية (3)
وزيرة التضامن تزور مصابي حادث تصادم قطاري الشرقية 

 

وزيرة التضامن تزور مصابي حادث تصادم قطاري الشرقية (4)
وزيرة التضامن تزور مصابي حادث تصادم قطاري الشرقية 

 

وزيرة التضامن تزور مصابي حادث تصادم قطاري الشرقية (5)
وزيرة التضامن تزور مصابي حادث تصادم قطاري الشرقية 

 







وزيرة التضامن

حادث تصادم قطاري الشرقية

تعويضات ضحايا حادث قطار الزقازيق



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