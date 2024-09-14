الشرقية إيمان مهنى

وصلت منذ قليل، مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي لمستشفى جامعة الزقازيق، للاطمئنان على المصابين ف حادث تصادم قطاري الشرقية، الذى وقع مساء اليوم، نتيجة تصادم وقع بين قطارين أرقام 336 المتجه من المنصورة للقاهرة وقطار رقم 281 الزقازيق الإسماعيلية وذلك عند الكوبرى الجديد يالزقازيق .

وأعلن مصدر بالسكة الحديد التفاصيل الكاملة التي أدت إلى اصطدام قطاري الزقازيق ببعضهما البعض داخل حوش المحطة.

وقال المصدر، إن السبب الأول في الحادث التحويلة التى تعمل على تحويل مسار قطار الإسماعيلية رقم 281 بالجرار الكندي والقادم من الزقازيق إلى محطة الإسماعيلية مشيرًا إلى أن التحويله ضمن الإشارات الميكانيكية التابعة لبلوك رقم 5 بمحطة الزقازيق.

وأشار المصدر إلى أن خلال انتظار قطار رقم 936 بالجرار الهنشل والقادم من محطة المنصورة ومتوجه إلى محطة القاهرة تفاجئ قائد القطار باصطدام قطار 281 بالجرار الكندي والقادم من الزقازيق إلى محطة الإسماعيلية.

من جهته، تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، حادث تصادم قطار الزقازيق مع وزير الصحة ومحافظ الشرقية، موجها بتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين.

وفى نفس السياق توجه الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل إلى مكان الحادث، كما كلف رئيس هيئة السكة الحديد المهندس محمد عامر، ونواب الوزير، بالتواجد في موقع حادث قطار الشرقية.

وقال الوزير لـ"اليوم السابع" أنه جار معرفة أسباب وتفاصيل الحادث، وسيتم الإعلان عنها، مؤكدا أنه يتابع بشكل دائم كل ما يتعلق بالحادث.

في سياق متصل، ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الشرقية بسرعة توجه لجنة الإغاثة بالمديرية والهلال الأحمر لموقع الحادث لتقديم أوجه الدعم اللازم، كما وجهت بتقديم أوجه الدعم اللازمة للمصابين.



وزيرة التضامن تصل مستشفى جامعة الزقازيق للاطمئنان على مصابى قطاري الشرقية (1)



وزيرة التضامن تصل مستشفى جامعة الزقازيق للاطمئنان على مصابى قطاري الشرقية (2)



وزيرة التضامن تصل مستشفى جامعة الزقازيق للاطمئنان على مصابى قطاري الشرقية (3)



وزيرة التضامن تصل مستشفى جامعة الزقازيق للاطمئنان على مصابى قطاري الشرقية (4)



وزيرة التضامن تصل مستشفى جامعة الزقازيق للاطمئنان على مصابى قطاري الشرقية (5)



وزيرة التضامن تصل مستشفى جامعة الزقازيق للاطمئنان على مصابى قطاري الشرقية (6)