مدير "تعليم دمياط" يوجه بسرعة إنهاء إجراءات ندب المعلمين بالمدارس لسد العجز

دمياط - معتز الشربينى

عقد "محمد رمضان غريب" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اجتماعا أون لاين بمديري عموم الإدارات التعليمية ووكلاء الإدارات والتناسيق والمراحل والمتابعة والإحصاء وموجهي مواد اللغة العربية اللغة الانجليزية والرياضيات والعلوم والدراسات.

وأوضح "وكيل الوزارة" أن الاجتماع استهدف جاهزية المدارس وموقف تسجيل القوائم والجداول وسد العجز بكل مدرسة علي حدة بالإضافة إلي موقف الكثافات والأثاث المدرسي وموقف الصيانه الشاملة والبسيطة.

وشدد "وكيل الوزارة" عن انتهاء اجراءات ندب المعلمين وتسكينهم بالمدارس لسد العجز لمدة فصل دراسي واحد، موجها بسرعة الانتهاء من صرف مستحقات المعلمين والعاملين المتأخرة.