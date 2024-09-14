محاولة جديدة لانتشال ناقلة نفط محترقة فى البحر الأحمر بعد هجمات الحوثيين

بروكسل (أ ش أ)

بدأت محاولة جديدة لانتشال ناقلة نفط مشتعلة فى البحر الأحمر بعد هجوم عليها من قبل جماعة الحوثيين اليمنية،حسبما أعلنت مهمة بحرية تابعة للاتحاد الأوروبى.

وأعلنت المهمة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي، اليوم السبت"،إن عملية "أسبيدس" نشرت صوراً اليوم السبت، تُظهر سفنها وهي تواكب السفن المتجهة إلى ناقلة النفط اليونانية "سونيون" -وفق ما نقلته شبكة يورونيوز الأوروبية.

وأوضحت المهمة أن "الاتحاد الأوروبي كان نشطاً في هذه الجهود المعقدة،من خلال إنشاء بيئة آمنة،وهو أمر ضروري لتتمكن قوارب السحب من إجراء عملية السحب"، حسبما جاء في بيان الاتحاد.

وتعرضت ناقلة "سونيون" للهجوم من الحوثيين في 21 أغسطس،وكان على ظهرها طاقم مكون من 25 شخصاً من الفلبين وروسيا، بالإضافة إلى أربعة أفراد أمن خاص،تم نقلهم بواسطة مدمرة فرنسية إلى جيبوتي المجاورة،ولاحقاً زرع الحوثيون متفجرات على ظهر السفينة وفجروها،مما أدى إلى مخاوف من تسرب 1 مليون برميل من النفط الخام إلى البحر الأحمر.

واستهدف الحوثيون أكثر من 80 سفينة بصواريخ وطائرات مسيرة منذ بدء الحرب في غزة في أكتوبر من العام الماضي ،واستولوا على سفينة واحدة خلال الحملة التي أدت أيضاً إلى مقتل أربعة بحارة،وغرقت إحدى السفن، وهي "تيتور"، بعد أن زرع الحوثيون متفجرات على ظهرها وبعد أن تخلى طاقمها عنها بسبب هجوم سابق.

وتدعي الجماعة أنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل أو الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة لفرض إنهاء حملة إسرائيل ضد حماس في غزة.

