المحكمة الدستورية بالجزائر: 46.10% نسبة المشاركة فى انتخابات 2024

إيمان حنا

أعلنت المحكمة الدستورية بالجزائر، اليوم السبت، النسب النهائية للمشاركة فى التصويت بانتخابات الرئاسة التى أجريت السبت الماضى ، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي للناخبين المصوتين فى الانتخابات 11.226.065بنسبة مشاركة 46.10 بالمائة.

وذكرت المحكمة أنها فصلت في الطعون التي تقدم بها منافسي الرئيس بشأن النتائج المؤقتة للانتخابات.

‏وبلغ عدد الأصوات الملغاة 1.764.637، والأصوات المعبر عنها 9.461.428، والأغلبية المطلقة 4.730.715.

وحاز عبد المجيد تبون على الأغلبية بعدد أصوات بلغ 7 ملايين و976 ألفا و291 صوتا، وهو ما يمثل نسبة 84.30 بالمائة من الأصوات.

وحل المترشح حساني شريف عبد العالي، عن حزب "حركة مجتمع السلم" في المركز الثاني بنسبة 9.56%، فيما حل المترشح يوسف أوشيش، عن "جبهة القوى الاشتراكية" في المركز الثالث بنسبة 6.14% بحسب النتائج النهائية.

ولفت عمر بلحاج، رئيس المحكمة الدستورية، إلى أن هذه النتائج، جاءت بعد الإطلاع على الطعنين المودعين لدى المحكمة الدستورية، واللذين تم قبولهما من حيث الشكل ومن حيث الموضوع. وتم تقديمهما من طرف المترشحين عبد العالي حساني، ويوسف أوشيش بخصوص النتائج المؤقتة للإنتخابات الرئاسية، وكذلك بعد الإستماع للأعضاء المقررين ومعاينة مختلف الوثائق الإنتخابية، وبعد تصحيح وضبط النتائج النهائية للإقتراع.