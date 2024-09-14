اليوم السابع
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المجلس القومي للمرأة ينعى الفنانة ناهد رشدى

السبت، 14 سبتمبر 2024 10:08 م
المجلس القومي للمرأة ينعى الفنانة ناهد رشدى الفنانة الراحلة ناهد رشدى
كتب محمود راغب

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ينعى المجلس القومى للمرأة بخالص الحزن والأسى الفنانة الراحلة ناهد رشدى التى وافتها المنية صباح اليوم. وعبر المجلس عن بالغ حزنه لرحيل فنانة كبيرة أثرت الدراما بالعديد من الأعمال الهامة على مدار عقود.

ويتقدم المجلس القومى للمرأة بخالص التعازى والمواساة إلى أسرة الفنانة الكبيرة الراحلة، وجمهورها ويدعو الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.
وأن لله وانا اليه راجعون.

يذكر أن الراحلة ناهد رشدى شاركت فيما يقارب الـ200 عمل، ولعل أبرز أدوراها مسلسل الاختيار عام 2020، ومسلسل لن اعيش فى جلباب أبى ومسلسل ارابيسك وساكن قصادى وهوانم جاردن سيتى وغيرها من الأعمال المتميزة.

 







القومى للمرأة

المجلس القومى للمرأة

ناهد رشدى

وفاة الفنانة ناهد رشدى



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