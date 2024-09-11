وكيل صحة الدقهلية يتفقد أعمال المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة بميت غمر

الدقهلية - سارة الباز

أجرى الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة والسكان بالدقهلية، اليوم الأربعاء، زيارة تفقدية لوحدة طب الأسرة بميت محسن، ومكتب رعاية طفل ثان بميت غمر؛ لمتابعة عمل المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة.

رافق "مدكور" خلال الزيارة الدكتور تامر الطنبولى، وكيل المديرية للطب الوقائى، والدكتور أحمد البيلى، وكيل الطب العلاجى، وكان فى استقبالهم الدكتورة سحر فؤاد، مدير الإدارة الصحية بميت غمر، والدكتورة هبة فتحى، مدير وحدة ميت محسن.



وتابع وكيل الوزارة الجولة بمناظرة سجلات التردد، ومؤشرات أداء عمل الفرق ضمن مبادرة دعم صحة المرأة، ودعم صحة الأم والجنين، والكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي.

واطلع على مؤشرات أداء العيادات التخصصية ضمن خطة عمل مبادرة تطوير خدمات الرعاية الأولية، إلى جانب مؤشرات أداء مركز العلاج الطبيعي، والأسنان، والصيدلية إلى جانب العيادات المسائية.

ووجه مدكور أثناء تفقده غرفة ملفات طب الأسرة بسرعة استكمال كافة الملفات الخاصة بالأسر المستفيدة من خدمات المركز، واطمأن على خدمات التطعيمات الروتينية للأطفال، وكفاءة عمل سلسلة التبريد، وحفظ الطعوم وفقاً لدرجات الحرارة المناسبة لها.

وفى ختام الزيارة ثمن وكيل الوزارة جهود الفرق الطبية مطالباً باستمرارها، وبذل المزيد لرفع كفاءة، ومستوى الخدمات المقدمة للمرضى.