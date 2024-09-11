ضمن حملة 100 يوم صحة.. تقديم أكثر من 476 ألف خدمة علاجية فى المنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عن تقديم 476,478 خدمة طبية وعلاجية مجانية ضمن حملة "100 يوم صحة" بالمحافظة، وذلك خلال 40 يوماً منذ انطلاقها في الأول من أغسطس الماضي، لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين، خاصة فى القرى والمناطق الأكثر احتياجاً، مشيداً بالجهود المبذولة من القطاع الصحي لتقديم خدمات علاجية متميزة تساهم في تحسين جودة الحياة الصحية للمواطنين.

وأوضح الدكتور محمد عبد الحكيم، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن الخدمات العلاجية التي تم تقديمها تشمل 180,499 خدمة بالعيادات الخارجية، و21,076 خدمة أشعة، و27,451 خدمة تحاليل طبية، كما تم صرف العلاج لـ161,427 حالة، إلى جانب تقديم 13,999 جلسة غسيل كلوي، و5,094 خدمة علاج طبيعي، و7,756 خدمة طب أسنان.

وأضاف عبد الحكيم أن أقسام الاستقبال والطوارئ قدمت الرعاية الطبية لـ30,823 حالة، وتقديم 3,640 خدمة رعاية مركزة، و5,169 خدمة حضانات ورعاية أطفال، وبلغ عدد الحالات المحجوزة بالأقسام الداخلية 14,060 حالة، كما أُجريت 5,023 عملية تداخلية للمرضى ضمن الحملة.