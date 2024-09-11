اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 11 سبتمبر 2024 01:23 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

وسط حراسة مشددة.. سعد الصغير يصل مصلحة الطب الشرعى لتحليل المخدرات..فيديو

الأربعاء، 11 سبتمبر 2024 11:31 ص
وسط حراسة مشددة.. سعد الصغير يصل مصلحة الطب الشرعى لتحليل المخدرات..فيديو سعد الصغير - ارشيفية
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وصل منذ قليل المطرب الشعبي سعد الصغير، إلى مصلحة الطب الشرعي بمنطقة زينهم، وذلك لسحب عينة دم منه لإجراء تحليل المواد المخدرة له، الذى طلبته النيابة العامة، لبيان عما إذا كان يتعاطى المخدرات من عدمه.

وأمرت النيابة العامة بالنزهة مساء أمس بـ حبس المتهم سعد الصغير 4 أيام على ذمة التحقيق.

وتضمن قرار النيابة العامة عرض المتهم سعد الصغير على مصلحة الطب الشرعي، وذلك لأخذ العينات اللازمة منه وتحليلها وصولا لمدى تعاطيه لمواد مخدرة من عدمه.

كانت مصادر مقربة من الفنان سعد الصغير، أكدت القبض على المطرب الشعبى فور عودته من رحلة فنية قادما من الخارج، وبحيازته مواد مخدرة عبارة عن زيت الماريجوانا بقصد التعاطي، عثر عليها بحوزته أثناء تفتيشه في المطار عقب عودته من الخارج.

 

 







سعد الصغير

حبس سعد الصغير

مخدرات

مطار القاهرة

اخبار الفن

أخبار الحوادث

سعد الصغير

القبض على سعد الصغير

مطار القاهرة

حيازة مخدرات

مخدرات

سعد الصغير فى المطار

عرض على النيابة

التحقيق مع سعد الصغير

حيازة مواد مخدرة

مصلحة الطب الشرعى

تحليل المخدرات




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة