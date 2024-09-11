وسط حراسة مشددة.. سعد الصغير يصل مصلحة الطب الشرعى لتحليل المخدرات..فيديو

كتب إيهاب المهندس

وصل منذ قليل المطرب الشعبي سعد الصغير، إلى مصلحة الطب الشرعي بمنطقة زينهم، وذلك لسحب عينة دم منه لإجراء تحليل المواد المخدرة له، الذى طلبته النيابة العامة، لبيان عما إذا كان يتعاطى المخدرات من عدمه.

وأمرت النيابة العامة بالنزهة مساء أمس بـ حبس المتهم سعد الصغير 4 أيام على ذمة التحقيق.

وتضمن قرار النيابة العامة عرض المتهم سعد الصغير على مصلحة الطب الشرعي، وذلك لأخذ العينات اللازمة منه وتحليلها وصولا لمدى تعاطيه لمواد مخدرة من عدمه.

كانت مصادر مقربة من الفنان سعد الصغير، أكدت القبض على المطرب الشعبى فور عودته من رحلة فنية قادما من الخارج، وبحيازته مواد مخدرة عبارة عن زيت الماريجوانا بقصد التعاطي، عثر عليها بحوزته أثناء تفتيشه في المطار عقب عودته من الخارج.