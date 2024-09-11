اليوم السابع
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بث مباشر.. سحب عينة من دم سعد الصغير لإجراء تحليل المخدرات

الأربعاء، 11 سبتمبر 2024 11:17 ص
بث مباشر.. سحب عينة من دم سعد الصغير لإجراء تحليل المخدرات سعد الصغير فى الطائرة قبل القبض عليه
كتب إيهاب المهندس

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أجرى اليوم السابع بثا مباشرا، من أمام مصلحة الطب الشرعي بمنطقة زينهم، أثناء عرض المطرب الشعبي سعد الصغير على الطب الشرعي لـ سحب عينة دم منه لإجراء تحليل المواد المخدرة له، الذى طلبته النيابة العامة، لبيان عما إذا كان يتعاطى المخدرات من عدمه.

وأمرت النيابة العامة بالنزهة مساء أمس بـ حبس المتهم سعد الصغير 4 أيام على ذمة التحقيق.

وتضمن قرار النيابة العامة عرض المتهم سعد الصغير على مصلحة الطب الشرعي، وذلك لأخذ العينات اللازمة منه وتحليلها وصولا لمدى تعاطيه لمواد مخدرة من عدمه.

كانت مصادر مقربة من الفنان سعد الصغير، أكدت القبض على المطرب الشعبى فور عودته من رحلة فنية قادما من الخارج، وبحيازته مواد مخدرة عبارة عن زيت الماريجوانا بقصد التعاطي، عثر عليها بحوزته أثناء تفتيشه في المطار عقب عودته من الخارج.







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