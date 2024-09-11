مصر للطيران تستقبل أبطال مصر فى دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.. صور

كتبت رحاب نبيل

استقبلت مصر للطيران، أبطال مصر المشاركين في دورة الألعاب البارالمبية وأفراد البعثة المصرية بعد عودتهم من باريس، على متن الرحلة القادمة من مطار شارل ديجول.

وحققت البعثة نتائج وإنجازات مشرفة، حيث حصل أبطالنا على 7 ميداليات متنوعة، منها ذهبيتين، وفضيتين، و3 ميداليات برونزية، وفور وصولهم قامت العلاقات العامة بمصر للطيران بإنهاء إجراءات وصولهم مطار القاهرة الدولي وتقديم كافة الخدمات اللازمة في سهولة ويسر.



خلال الاستقبال (4)



خلال الاستقبال (2)



خلال الاستقبال (3)