مسؤول فلسطينى: قصف الاحتلال خيم النازحين يهدف لقتل أكبر عدد من أبناء شعبنا

أ ش أ

قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحى فتوح، الثلاثاء، إن قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لخيم النازحين في قطاع غزة، في المناطق التي صنفت أنها "مناطق إنسانية" يهدف إلى قتل وإبادة أكبر عدد من أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع.

وأضاف فتوح، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، أن المجزرة التي ارتكبها الاحتلال اليوم في مواصي خان يونس، جنوب القطاع وأسفرت عن استشهاد 40 مواطنا وإصابة العشرات، وفقدان آخرين، معظمهم من الأطفال، هي وصمة عار على جبين المجتمع الدولي.

وطالب فتوح بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة من خطر الفناء والإبادة والتطهير العرقي.