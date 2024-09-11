اليوم السابع
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الأربعاء، 11 سبتمبر 2024 01:08 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مسؤول فلسطينى: قصف الاحتلال خيم النازحين يهدف لقتل أكبر عدد من أبناء شعبنا

الأربعاء، 11 سبتمبر 2024 07:00 ص
مسؤول فلسطينى: قصف الاحتلال خيم النازحين يهدف لقتل أكبر عدد من أبناء شعبنا دمار غزة جراء العدوان الإسرائيلى - أرشيفية
أ ش أ

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قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحى فتوح، الثلاثاء، إن قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لخيم النازحين في قطاع غزة، في المناطق التي صنفت أنها "مناطق إنسانية" يهدف إلى قتل وإبادة أكبر عدد من أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع.

وأضاف فتوح، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، أن المجزرة التي ارتكبها الاحتلال اليوم في مواصي خان يونس، جنوب القطاع وأسفرت عن استشهاد 40 مواطنا وإصابة العشرات، وفقدان آخرين، معظمهم من الأطفال، هي وصمة عار على جبين المجتمع الدولي.

وطالب فتوح بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة من خطر الفناء والإبادة والتطهير العرقي.







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