ما مخاطر الإصابة بجدرى القرود أثناء الحمل وطرق الوقاية

كتبت فاطمة خليل

هناك مجموعة محددة من الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بجدرى القرود من بينهم: النساء الحوامل بسبب التغيرات في جهاز المناعة لديهن، في هذا التقرير نتعرف على مخاطر الإصابة بجدرى القرود أثناء فترة الحمل، بحسب موقع "تايمز ناو".

ويشكل جدرى القرود، الذي ينتشر من خلال الاتصال الجسدي الوثيق أو الأشياء الملوثة، مخاطر جسيمة على الأمهات الحوامل وأطفالهن الذين لم يولدوا بعد.



والإصابة بجدرى القرود لدى النساء الحوامل يمكن أن تؤدي إلى مرض شديد ومضاعفات وإمكانية الانتقال الرأسي إلى الجنين:



الانتقال الرأسي: يمكن أن ينتقل الجدري من الأم إلى الجنين عبر المشيمة، مما قد يتسبب في الولادة المبكرة، أو الجدري الخلقي (مما يؤدي إلى إصابة الجنين بعدوى شديدة)، أو حتى الإجهاض أو ولادة جنين ميت في الحالات القصوى.



المرض الشديد: قد تعاني النساء الحوامل من أعراض أكثر شدة بسبب استجابتهن المناعية المتغيرة، مما يجعلهن أكثر عرضة للإصابة بالعدوى.



المضاعفات عند الأطفال حديثي الولادة: يكون الأطفال المولودون لأمهات مصابات بمرض الجدري المائي أكثر عرضة للإصابة بالعدوى، مما قد يؤدي إلى مشاكل مثل آفات الجلد وضيق التنفس والحمى.

أعراض مرض جدري القرود عند النساء الحوامل

- طفح جلدي يتطور إلى بثور، يبدأ عادةً على الوجه وينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم

طرق الوقاية من جدرى القرود

1. تجنب الاتصال الوثيق بالأشخاص المصابين: ينتشر مرض الجدري من خلال ملامسة الجلد، لذلك من الضروري تجنب أي شخص تظهر عليه الأعراض، بما في ذلك الطفح الجلدي أو الآفات أو الحمى.

2. الحفاظ على ممارسات النظافة: يمكن أن يساعد غسل اليدين بانتظام، وعدم مشاركة الأغراض الشخصية، وتطهير الأسطح في تقليل خطر انتقال العدوى.

3. التعامل الآمن مع الحيوانات: تجنب الاتصال بالحيوانات التي قد تحمل الفيروس، مثل القوارض.