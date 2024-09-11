فى الذكرى 23.. 12 صورة تعكس اللحظات الأولى لهجمات 11 سبتمبر فى أمريكا

استيقظ الأمريكيون يوم 11 سبتمبر 2001 على ما وصفته الخارجية الأمريكية أسوأ هجوم ضد الوطن في تاريخ الولايات المتحدة، حيث اصطدمت طائرتان ببرجي مركز التجارة العالمي فى نيويورك بينما اصطدمت طائرة ثالثة بالبنتاجون فى واشنطن، فى حين تحطمت طائرة ثالثة فى ولاية بنسلفانيا.
ومثلت هجمات 11 سبتمبر التي أدت إلى مقتل 3 آلاف شخص وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين وتسببت فى اندلاع حربين فى العراق وأفغانستان أدتا بدورهما إلى مقتل قرابة نصف مليون مدنى ، لحظة فاصلة فى السياسة الأمريكية والعالمية.
وإليكم أبرز صور تعكس اللحظات الأولى لـ هجمات 11 سبتمبر وتظهر مدى خطورتها:
آثار الهجوم على الأمريكيين المتواجدين فى مكان وقوع الهجمات
أحداث 11 سبتمبر 2001
السيارات المحترقة اثر الحادث
الهجمات تظهر فى نيويورك
الهجوم على البرج الثاني فى نيويورك
جورج بوش لحظة تلقى الخبر
ضحايا هجمات 11 سبتمبر
لحظة اصطدام الطائرة بالبرج
محاولات إطفاء بعد الهجمات
موقع الهجمات
هجمات 11 سبتمبر فى نيويورك
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