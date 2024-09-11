توفير 1450 فرصة عمل داخل 50 مصنعا بالشرقية.. تفاصيل

الشرقية - إيمان مهنى

أعلن المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية، عن توفير 1450 فرصة عمل داخل 50 مصنع وشركة ومدرسة بالقطاع الخاص ، مؤكداً أن الدولة تسعى جاهدة لتوفير فرص عمل للشباب من مختلف الأعمار والمؤهلات بشركات ومصانع القطاع الخاص للقضاء على شبح البطالة وتوفير دخل ثابت يُدر عليهم دخلاً ثابتاً ليحيوا حياة كريمة.

أشاد المحافظ بمجهودات مديرية العمل فى التواصل الدائم مع أرباب الأعمال وأصحاب المصانع لإتاحة فرص عمل حقيقية أمام الشباب الجاد الراغب فى العمل لتحسين مستوى معيشته بجانب توفير فرص عمل لذوى القدرات والهمم تتناسب مع حالتهم الصحية باعتبارهم شريك أساسى فى بناء وتنمية المجتمع.

ومن جانبه، أشار أحمد عبد الهادى وكيل وزارة العمل إلى قيام الإدارة العامة لبحوث العمالة بالمديرية بالتواصل مع أصحاب المصانع والشركات بالقطاع الخاص لتوفير فرص عمل للشباب تناسب مؤهلاته وقدراته وإمكانياته ، لافتاً إلى أنه خلال شهر أغسطس الماضى ، تم توفير 1450 فرصة عمل بالمدارس الخاصة ومدارس تعليم القيادة وشركات تصنيع المواد الغذائية والزجاجية والمنسوجات والطباعة والإلكترونيات والكرتون والصناعات الكهربائية والألومنيوم والاخشاب والبورسلين والاملاح والمعادن والتبريد والتجميد وكذلك صناعة الكابلات الكهربائية ووسائل النقل والمسابك وغيرهم.

أوضح وكيل وزارة العمل أنه للتعرف على الوظائف الشاغرة والبالغ عددها 1450 وظيفة بالقطاع الخاص بمراكز ومدن العاشر من رمضان والزقازيق وأبو كبير والحسينية والصالحية الجديدة يمكن الاطلاع على الملفات المرفقة أو التوجه لمقر مديرية العمل (الإدارة العامة لبحوث العمالة) الكائنة بالدور الرابع علوى - برج البريد - بجوار بنك الإسكندرية خلف مجلس مدينة الزقازيق.



فرص عمل بالعاشر من رمضان