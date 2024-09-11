محافظ أسوان: 90% نسبة تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" بمدينة السباعية

أسوان - عبد الله صلاح

أكد اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، أنه تفقد مشروعات الصرف الصحى بمدينة السباعية التابعة لمركز إدفو للوقوف على حجم الإنجازات الجارية بها ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، بنسبة تنفيذ تصل لـ90% لخدمة أكثر من 34 ألف نسمة بمدينتى السباعية والبصيلية.

وأضاف محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أنه استهل جولته بتفقد مشروع محطة معالجة صرف صحى السباعية / البصيلية ، والجارى تنفيذه على مساحة 6 ألاف م2 ، وبتكلفة 320 مليون جنيه ، وبطاقة 19/27 ألف م3 / يوم ، وتم تنفيذ الأعمال المدنية بنسبة 90 % ، والكهروميكانيكية بنسبة 70 % ، ومن المتوقع نهوها بنهاية العام الحالى.

وأشار إلى أن هذه المحطة تأتى ضمن 19 محطة لمعالجة الصرف الصحى بقرى حياة كريمة حيث تم الإنتهاء من 2 محطة والتشغيل التجريبى لهما.

وقال "كمال"، إنه عقب ذلك تفقد الأعمال الجارية بمشروع محطة صرف صحى السباعية الرئيسية والتى تم تنفيذ 90 % من الأعمال المدنية بها ، و 75 % من الكهروميكانيكى ، ثم تفقد مشروع محطة رافع السباعية الفرعية ، والتى وصلت تنفيذ الأعمال المدنية بها إلى 50 % ، والأعمال الكهروميكانيكية إلى 65 % ، وتضم المحطتين شبكات بأطوال 27 كم ، ومنفذه بنسبة 60 % ، وذلك من إجمالى 92 محطة رفع للصرف الصحى داخل قرى المبادرة الرئاسية تم الإنتهاء من 14 محطة منهم.

وشدد المحافظ، على ضرورة الإنتهاء من هذه المشروعات الهامة وفقاً للبرامج الزمنية المحددة لها حتى يتسنى للمواطنين جنى ثمار ما يتم بذله من جهود وإنجازات فى مختلف قطاعات العمل العام ، مكلفاً بأهمية أن يتوازى مع ذلك إنهاء رفع أى تشوينات أو تراكمات أولاً بأول لإضفاء الشكل الجمالى بموقع هذه المشروعات ، وتجهيزها للتشغيل التجريبى ودخول الخدمة على الوجه الأكمل.

رافق محافظ أسوان فى جولته، عضو مجلس النواب على البدرى، وأيضاً اللواء محمد عبد الجليل السكرتير العام المساعد، واللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ للمشروعات ، فضلاً عن القيادات التنفيذية.



تفاصيل تنفيذ المشروع



جانب من جولة محافظ أسوان



محافظ أسوان خلال الجولة



محافظ أسوان والقيادات



محافظ أسوان يتفقد محطات الصرف



محطة الصرف



