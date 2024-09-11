تأمين صحى بنى سويف: فحص 84 ألف طالب وطالبة للكشف عن فيروس سى فى 445 مدرسة

بنى سويف - هانى فتحى

ناقش الدكتور محمد يحيى اسماعيل، مدير عام فرع التأمين الصحى ببنى سويف مع مدير إدارة الشئون الطبية ومسئول التأمين الصحى علي الطلاب بالفرع خطة استعدادات الفرع الخاصة بالمبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس سى لطلاب الصف الأول الإعدادى والتى من المقرر انطلاقها مع بداية الاسبوع الثانى للترم الأول للعام الدراسى 2024 /2025 م، وتستهدف أكثر من 84 ألف طالب وطالبة بمختلف المدارس العامة والأزهرية على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وأوضح الدكتور محمد يحيى اسماعيل مدير عام فرع التأمين الصحى أن الفرع قد أتم استعداداته لبدء الحملة خاصة فيما يتعلق بتوفير كافة المستلزمات الطبية المطلوبة وتجهيز و تدريب الفرق المشاركة فى المبادرة والبالغ عددهم 15 فريقا، للقيام بعمل المسح فى عدد 445 مدرسة إعدادى 115 معهدا أزهريا إعدادى بإجمالى مستهدف 84 ألفا طالبا وطالبة.

وأضاف مدير الفرع أنه تم عقد تدريب لجميع الفرق المشاركة فى الحملة، والتى تضمنت التدريب على استخدام الكواشف، والإجراءات الاحترازية والوقائية واتباع أساليب مكافحة العدوى وكيفية التسجيل، وذلك بمشاركة و إشراف الدكتورة دعاء صفوت منسق عام الحملة، وأعضاء لجنة الإشراف، الدكتورة حنان خلف مدير إدارة الشؤن الطبية والدكتورة مها الرويعي مسئول مكافحة العدوى بالفرع ، و" صفاء كمال" مديرة أدارة التمريض بالفرع ،و" غادة عبد الله " مدير إدارة النظم والمعلومات بالفرع .



