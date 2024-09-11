انقضاء محاكمة أحمد صلاح حسنى بتدمير سيارة موظف بالتصالح

كتب أحمد حسني

قررت محكمة جنح التجمع الخامس، اليوم الأربعاء، انقضاء الدعوى المقامة من موظف ضد الفنان أحمد صلاح حسنى، لاتهامه بتدمير سيارته وإصابته فى التجمع، بالتصالح.

كان دفاع المجني عليه، مذكرة بالمخالفات المرورية للفنان أحمد صلاح حسني، والتي بلغت 42 مخالفة متنوعة، ما بين تجاوز السرعات المقررة، واستخدام الهاتف أثناء القيادة.

وحرر المجني عليه محضراً اتهم فيه الفنان أحمد صلاح حسني، بتدمير سيارته بعد الاصطدام به، نتيجة قيادته بسرعة جنونية في التجمع الخامس.

النيابة العامة أحالت الدعوى إلى محكمة الجنح المختصة، والتي حددت جلسة اليوم لاستكمال المحاكمة .