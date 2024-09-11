اليوم السابع
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الأربعاء، 11 سبتمبر 2024 01:07 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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انفجار بالقرب من موقع للقوات الأمريكية فى العراق

الأربعاء، 11 سبتمبر 2024 08:32 ص
انفجار بالقرب من موقع للقوات الأمريكية فى العراق قوات أمريكية فى العراق - صورة أرشيفية
وكالات

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قال مسؤول عسكري أمريكي، إن البنتاجون على علم بالتقارير عن انفجار مسيرة في محيط مطار بغداد، وأضاف أن التحقق جار من هذه التقارير.

وبحسب موقع الححرة، أفاد مصدر أمني أن طائرة مسيرة مجهولة انفجرت بالقرب من أحد المواقع التي تشغلها قوات التحالف الدولي ضمن مطار بغداد.

وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته إن الانفجار وقع في محيط القاعدة دون التسبب بأي أضرار مادية أو بشرية.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر أمنية إن صاروخين سقطا على مقربة من قوات أمريكية متمركزة في معسكر النصر قرب مطار بغداد وسط تقارير عن حدوث أضرار مادية دون سقوط قتلى.

 







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