اليوم السابع
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الرئيس السيسى يهنئ جمهوريتى تشيلى وشمال مقدونيا بذكرى يوم الاستقلال

الأربعاء، 11 سبتمبر 2024 12:38 م
الرئيس السيسى يهنئ جمهوريتى تشيلى وشمال مقدونيا بذكرى يوم الاستقلال الرئيس السيسى
(أ ش أ)

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بعث الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة إلى الرئيس جابرييل بوريك فونت رئيس جمهورية تشيلى بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

وأوفد الرئيس محمد عاطف عبدالحميد الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية تشيلي بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.

كما بعث رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة مماثلة إلى السيدة جوردانا سيليانوفسكا- دانكوفا رئيسة جمهورية شمال مقدونيا؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

وأوفد الرئيس عبدالعزيز الشريف الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية شمال مقدونيا بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.







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استقلال تشيلى




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