تحرير 67 مخالفة لمخابز بلدية ومثلجات وسجائر بدون فواتير فى الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر وإدارتها حملات صباحية ومسائية مستمرة، بناءاً على توجيهات الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، حيث تم ضبط وتحرير 67 مخالفات لمخابز بلدية ومثلجات وسجائر بدون فواتير، وجارى استمرار الحملات اليومية على المخابز والمحلات والأسواق.

وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط صاحب مخزن لحيازته 1000 مشروب لوليتا مختلف الأحجام بدون فواتير قانونية، وضبط 250 رغيف سياحي ناقص الوزن وبأزيد من السعر الرسمي، وتم ضبط 6 محال تجارية لعدم حصولهم على تصريح مسبق بالأوكازيون والإعلان عن تخفيضات وهمية، وتم ضبط عدد 20 علبة سجائر بدون فواتير، وتم ضبط تاجر تمويني تصرف فى 150 زجاجة زيت و 380 كجم سكر من مقرراته التموينية، وتم ضبط عدد 120 كجم من الردة الناعمة مدعمة تخص المخابز البلدية داخل أحد المخازن الغير مرخصة، وتم ضبط ربع طن دقيق حر بدون فواتير قانونية، وضبط 45 مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار.

ونجحت الحملات في ضبط صاحب سوبر ماركت لحيازته سلعة غذائية منتهية الصلاحية لعدد 6 أطباق لحم مفروم و7 علب مش وزن كيلو جرام، وضبط صاحب مشروع جمعيتي وبدال تموينى لغلقهما في مواعيد العمل الرسمية، وضبط 5 بدال تموينى لعدم إعلانهم عن أسعار المقررات التموينية، وضبط عدد 4 أصحاب مستودعات دقيق أهلية لعدم إعلانه عن أسعار الدقيق المدعم، وضبط صاحب مستودع بوتاجاز لتصرفه في 150 أنبوبة بوتاجاز منزلي 12.5 كيلو، وضبط صاحب سوبر ماركت لحيازة و عرض سلع مجهولة المصدر وهى عبارة عن عدد 56 كرتونة جيلى بكل كرتونة عدد 48 عبوة، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محاضر للمخالفين لحين تصرف النيابة العامة بشأنهم.

ومن ناحية أخرى تم رصد عدد 67 مخالفات لمخابز بلدية، شملت تصرف عدد 6 أصحاب مخابز فى طن دقيق بلدى مدعم من الحصة الخاصة بهم ، وضبط صاحب مخبز لغلق فى أوقات العمل الرسمية وتم حصر مبيعاته لذلك اليوم، و19 عدم مطابقة الخبز المنتج للمواصفات المقررة، و 4عدم وجود سجل زيارات، و13 محضر نقص وزن الرغيف البلدى المدعم، و3 مخالفات عدم وجود ميزان، و6 عدم إعطاء بون صرف للمواطنين، و7 عدم وجود قائمة تشغيل المخبز، و8 عدم نظافة أدوات العجين.



تموين الأقصر تضبط وتحرر 67 مخالفات لمخابز بلدية



ضبط وتحرر 67 مخالفات لمخابز بلدية ومثلجات وسجائر بدون فواتير