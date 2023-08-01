تعرف على مهام مصلحة الميكانيكا والكهرباء لخدمة المنظومة المائية

كتبت أسماء نصار

تقوم مصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الرى بدور مهم فى تلبية الاحتياجات المائية لكافة القطاعات، حيث تقوم المصلحة بتشغيل وصيانة 585 محطة متنوعة من محطات الرى والصرف والخلط ، بقدرات تصل إلى حوالى 400 مليون متر مكعب فى اليوم من محطات الرى وأكثر من 150 مليون م3/ يوم من محطات الصرف تعمل معظمها بصفة دائمة خلال فتره أقصى الإحتياجات ، بالإضافة ل 55 عائمة تقع معظمها فى محافظة أسوان لخدمة زمامات حوالى 40 ألف فدان وعدد من محطات مياه الشرب ، و 5 مراكز طوارئ رئيسية منتشرة فى أنحاء الجمهورية لخدمة منظومة الرى والصرف فى حالات الأزمات والنوات والسيول .

أوضح تقرير لوزارة الموارد المائية والري أنه تم ويجرى تنفيذ أعمال إحلال وتجديد لمحطات الرى والصرف القائمة أو إنشاء محطات جديدة لخدمة قطاعات الزراعة وإستصلاح الأراضى والوفاء بالإحتياجات المائية المختلفة، حيث الإنتهاء من تنفيذ العديد من مشروعات إنشاء محطات الرفع مثل محطات “الحارس - سهل جنوب الحسينية - بنى حميل - طابيه العبد – قوته - السلسلة - السلسله الجديدة - الغرق السلطانى ١ و ٢ - بنى صالح - دير السنقورية - مصرف ٧ - المراشدة - تروجا وشريشرا - بحر البقر الرئيسية - شادر عزام - جنوب بورسعيد - بنى صالح”.

وجارى تجارب التشغيل لمحطتى تل العمارنه 1-2 وجارى إحلال وتجديد محطة التحرير بمحافظة البحيرة .