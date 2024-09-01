يوم ثقافى بمكتبة النمسا الثقافية لرواد قصور الثقافة فى الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بالأقصر بإشراف الكاتب محمد عبدالحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية ضمن أجندة فعالياتها بمواقع فرع ثقافة الأقصر، وذلك فى إطار برامج وزارة الثقافة، نظمت مكتبة النمسا الثقافية يوم ثقافى بمدرسة صالح عايد المجتمعية بحاجر المساوية.

وتضمن اليوم الثقافي بمكتبة النمسا الثقافية، فعاليات محاضرة بعنوان "دور التعليم المجتمعى في القضاء على ظاهرة التسرب " تناول خلالها أبوالمكارم عبدالجليل مدير إدارة التربية والتعليم بالأقصر سابقاً، التعليم وأثره في ثقافة الطفل والعلم سلاح لمحاربة الجهل والفقر والعادات السيئة، والقضاء على العامية والجهل بصفة عامة من خلال مدارس التعليم المجتمعى، ونفذت ورشة فنون تشكيلية نفذتها سهير محمد السيد، وألعاب ذهنية واكتشاف مواهب.

فيما أعد فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبى، بقصر ثقافة حاجر العديسات ورشة حاسب آلي من داخل نادي التكنولوجيا أوضحت المهندسة صفاء عبد العاطي خطوات الويندوز، بجانب ذلك أعدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلى دورى ثقافى أداره على محمود، ومسابقة ثقافية أسئلة فى المعلومات العامة إعداد فاطمة ماهر، وكذلك أعد دورى ثقافى بقصر ثقافة الطفل أدارته أيمان صلاح، وورشة حكى عن"الجدة خلود" سردتها بسمة جابر، وأعد المركز الحضري ورشة فنون تشكيلية نفذها عبدالرحمن عوض الله.

واستمرارا لأنشطة إقليم جنوب الصعيد الثقافي، برئاسة عماد فتحى، أعد قصر ثقافة حوض الرمال محاضرة بعنوان "الاهتمام بالمشروعات الأثرية وجذب السياحة" تحدث طه أبوالفضل أخصائى ثقافى عن المشروعات والاستكشاف الاثري بمصر وخاصة محافظة الأقصر ودعم هذه المشروعات والوسائل التي تساعد على جذب السياح للمزارات الأثرية، ونفذت ورشة حرف يدوية باستخدام الخيش وبعض الأقمشة لتنفيذ خدادية من سيدات القرية وسمر محمد، أعقبها ورشة حكي قصة للأطفال بعنوان "الأرنب الغضبان" تحكي عن أرنب صغير غير راضي بالعيشة مع أمه والهدف من القصة الرضا والقناعة سردتها مني عبد الرحمن.