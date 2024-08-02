ثقافة الأقصر تقدم سيرة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر فى محاضرات للأطفال

الأقصر – أحمد مرعى

شهد قصر ثقافة الأقصر مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، في إطار الأنشطة الصيفية ببرنامج وزارة الثقافة، وذلك استمرارا للأنشطة الصيفية التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة للأطفال، بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، حيث عقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "المذيبات المستخدمة في التصوير" تناولت خلالها الدكتورة نجلاء بدوي هارون مدرس التصوير بكلية الفنون الجميلة جامعة أسيوط تعريف التصوير الزيتي والألوان المستخدمة في التصوير ومذيبات الألوان الزيتية وأنواعها.

كما عقدت محاضرة بعنوان "سيرة ومسيرة" تحدثت هالة أمين مسئول مكتبة الطفل بالقصر عن أبرز الشخصيات بمحافظة الأقصر عن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وأعقبها ورشة فنية "رسم بورتريه لشخصية الشيخ أحمد الطيب" تنفيذ هبة محمد أخصائي الفنون التشكيلية بالقصر بمشاركة عدد من رواد القصر.

وتوالت الأنشطة المقامة بإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، حيث عقدت محاضرة بعنوان "محافظة وشعار" أوضحت هالة أمين مسئول مكتبة الطفل بالقصر لماذا صمم هذا الشعار وهو يمثل الجوانب الرئيسية لمدينة الأقصر حيث أستوحي من المعتقدات والرموز الفرعونية القديمة وبني هذا الإختيار على المفاهيم الدولية لتاريخ مصر القديمة وتأكيدا على الفخر والأعتزاز بما تمثله الأقصر كمحافظة للفن والثقافة، وشعار مدينة الأقصر الجديد مستوحى من حروف كلمة الأقصر باللغة الأنجليزية LUXOR فكل حرف منها له دلاله معينة، وإن اعادة تصميم شعار محافظة الأقصر ما هو إلا بداية لرؤية جديدة لهذه المحافظة التى تفتخر بتاريخها العظيم كمهد لحضارة مشرقة براقة تحمل وعي، أثناء تصميم الشعار إختيار ألوان معاصرة شبابية تم استنباطها من زيارة الفريق المصمم للشعار لمعالم الأقصر للحصول على الألوان التي تعكس هوية المدينة، أعقبها ورشة فنية لرسم "شعار المحافظة" تنفيذ صفاء حسن قرشي أخصائي الفنون التشكيلية بالقصر بمشاركة عدد من رواد القصر.

وقدم الفرع برئاسة حسين النوبي، بالقصر ألعاب ترفيهية، وورشة تعليم علي الناي تنفيذ طه حساني، وتدريب فنون شعبية أطفال تنفيذ على جبريل، وورشة فنية بعنوان "رساله" تنفيذ صفاء حسن مستخدمة "ورق كانسون ملون، فوم جليتر، بريت"، أعقبها ورشة تعليم العزف على أله الجيتار تنفيذ أماني وجدي، وورشة تعليم مسرح قراءة النص المسرحي تنفيذ المخرج عماد عبد العاطي.