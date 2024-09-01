وزير السياحة يصدر قرارا بشغل مصطفى علي الدين لوظيفة مساعد الوزير لشئون مكتب الوزير

كتب محمد أسعد

أصدر، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، قراراً وزارياً، بشغل المهندس مصطفى علي الدين إمام، لوظيفة مساعد الوزير لشئون مكتب الوزير بطريق التعاقد لمدة عام، وذلك خلفاً للأستاذة يمنى البحار نائب الوزير والتي كانت تشغل منصب مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير قبل توليها مهام منصبها الحالي.

يأتي هذا القرار في إطار تنظيم العمل في الوزارة بصورة أفضل خلال الفترة المقبلة ولا سيما من خلال الحرص على الاستعانة بالكفاءات والكوادر المتميزة من ذوي الخبرة سعياً للوصول بمستوى العمل والإنجاز لأقصى وأفضل درجاته.

يتمتع المهندس مصطفى علي الدين إمام بخبرة تمتد إلى أكثر من 30 عامًا في الإدارة، بما في ذلك الأدوار القيادية في القطاعين الحكومي والخاص، ويتمتع بسجل حافل بالإنجازات في التخطيط الاستراتيجي، والتفاوض على العقود، والسيطرة على التكاليف، وتحقيق التميز التشغيلي، وتعزيز الشراكات، والتعاون مع أصحاب المصلحة على جميع المستويات.

كما شغل عدداً من المناصب الحكومية، من بينها الأمين العام لوزارة الطيران المدني، ورئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات السياحية والفنية، والمدير العام لمكتب رئيس شركة مصر للطيران القابضة، ومدير لقسم خدمة العملاء والعقود في شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، ومستشار لوزير الطيران المدني للصيانة والشئون الفنية.

هذا بالإضافة إلى عمله خبيراً في مجالات كل من استشارات الطيران، وإدارة العقود، واستشارات الجودة، ودعم اللوجستيات، والتسويق والتعاقدات القانونية وإدارة شركات.

وحصل على العديد من الدورات التدريبية والدبلومات الدراسية من بينها برنامج تخصص في إدارة التسويق من مركز تطوير القيادات لإدارة الأعمال، والتدريب في إدارة اللوجستيات والدعم بالولايات المتحدة الأمريكية.