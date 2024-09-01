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هيئة التأمينات تبدأ اليوم صرف معاشات شهر سبتمبر 2024

الأحد، 01 سبتمبر 2024 06:00 ص
هيئة التأمينات تبدأ اليوم صرف معاشات شهر سبتمبر 2024 صرف معاشات
كتب مدحت وهبة

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انتهت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من كافة الاستعدادات الخاصة بصرف معاشات سبتمبر 2024، وسيتم  بدء الصرف اعتبارا من اليوم الأحد أول الشهر لأصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات .

على جانب آخر حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ما يترتب من حقوق للمؤمن عليه المصاب بعجز جزئي مستديم لا تصل نسبة إلى 35%.  ،كما تنص المادة 53 في باب تأمين إصابات العمل، على أنه مع مراعاة حكم البند (2) من المادة (21)، إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم، لا تصل نسبته إلى (35%) استحق المصاب تعويضا بنسبة ذلك العجز مضروبا في قيمة معاش العجز الكامل المنصوص عليه بالمادة (51) من هذا القانون وذلك عن 4 سنوات، ويؤدي هذا التعويض دفعة واحدة.

 

 







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