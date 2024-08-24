استمرار صرف معاشات أغسطس 2024 لمن تخلفوا عن الموعد المحدد

كتب مدحت وهبة

تستمر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في صرف معاشات أغسطس 2024 لمن تخلفوا عن الموعد مع تذليل أي عقبات تواجه أصحاب المعاشات والمستحقين للمعاش.

على جانب آخر حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون 148 لسنة 2019، ضوابط تنظم الجمع بين أكثر من معاش، أو المعاش والدخل من عمل أو مهنة، بالنسبة للمستحقين للمعاش فى حالة وفاة صاحب المعاش والمؤمن عليه، وهم "الأرملة، الأخوة، الأخوات، الأبناء، الوالدين" كما ينص القانون على أنه استثناء من أحكام حظر الجمع المنصوص عليها، يجمع المستحق بين المعاشات أو بين الدخل من العمل أو المهنة والمعاش فى الحدود الآتية يجمع المستحق بين المعاشات فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش، ويكمل المعاش إلى هذا المقدار ويجمع المستحق بين الدخل والمعاش فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش كما تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود بالإضافة الى ان يجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعاً بأحكام هذا القانون، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود كما يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود ويجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.