هولندا تسلم أوكرانيا 28 مركبة مدرعة من طراز "فايكنج"

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أعلنت هولندا عن تسليم 28 مركبة مدرعة من طراز "فايكنج" إلى أوكرانيا، وفقا لما صرح به وزير الدفاع روبن بريكيلمانز على منصة "إكس".



وذكرت صحيفة "نيذر لاند تايمز" الهولندية أن الوزير أرفق صورة لأحد المركبات أثناء تحميلها على مقطورة شاحنة. وقال "لقد درب سلاح البحرية الهولندى الجيش الأوكرانى على استخدام هذه المركبات، دعمنا لأوكرانيا يستمر فى إبقاء روسيا على مسافة منا".



يشار إلى أن المركبات، المعروفة باسم "فايكنج باندفاجن إس 10"، هى مركبات مدرعة برمائية، وتتألف من قسمين ملتصقين ببعضهما. ووفقا لموقع وزارة الدفاع، تزن هذه المركبات حوالى 11 طنا ويمكنها التحرك عبر الماء بسرعة السير على الأرض. وتمتلك هولندا العشرات من هذه المركبات، ومعظمها مجهز لنقل الأفراد العسكريين.



وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع إن هذه هى المرة الأولى التى تسلم فيها هولندا هذا النوع من المركبات إلى أوكرانيا.

ومع ذلك، لم يتمكن المتحدث من تحديد ما إذا كانت هذه الـ28 وحدة قد وصلت بالفعل إلى أوكرانيا وما إذا كان سيجرى إرسال المزيد منها لاحقا.



وأشارت الصحيفة إلى أن المركبات من طراز "فايكنج" وصلت إلى نهاية عمرها الافتراضي. وفى عام 2021، أعلن مجلس الوزراء عن شراء 179 مركبة دورية جديدة لسلاح البحرية لاستبدال بعض المركبات المدرعة القديمة. وكان من المتوقع وصول أولى المركبات بحلول عام 2025، لكن الوضع الحالى للشراء غير معروف.



كما أعلنت هولندا أنها ستزود أوكرانيا برادار "باتريوت" وثلاثة أنظمة إطلاق. بالإضافة إلى ذلك، تم شراء 51 رادارا متنقلا قادرا على تحديد المسيرات لصالح أوكرانيا. وفى وقت لاحق من هذا العام، ستقوم وزارة الدفاع الهولندية بتوفير هذه الأنظمة لأوكرانيا.