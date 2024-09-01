ننشر مواقيت الصلاة الأحد 1/9/2024 بمحافظات الجمهورية

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم "اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأحد فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 5:02 ص
موعد صلاة الظهر 12:55 ص
موعد صلاة العصر 29: 4
موعد صلاة المغرب 7:19 م
موعد صلاة العشاء 8:38
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 5:05 ص
موعد صلاة الظهر 1:00
موعد صلاة العصر 4:35
موعد صلاة المغرب 7:24 م
موعد صلاة العشاء 8:45 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:57
موعد صلاة الظهر 12:51 م
موعد صلاة العصر 4:25 م
موعد صلاة المغرب 7:15 م
موعد صلاة العشاء 8:35 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:54
وقت صلاة الظهر 12:43
موعد صلاة العصر 4:15 م
وقت صلاة المغرب 7:05 م
وقت صلاة العشاء 8:22 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 5:05 ص
موعد صلاة الظهر 12:49 ص
موعد صلاة العصر 18: 4
موعد صلاة المغرب 7:10 م
موعد صلاة العشاء 8:24
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