ننشر مواقيت الصلاة الأحد 1/9/2024 بمحافظات الجمهورية

كتب محمود راغب

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم "اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأحد فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 5:02 ص

موعد صلاة الظهر 12:55 ص

موعد صلاة العصر 29: 4

موعد صلاة المغرب 7:19 م

موعد صلاة العشاء 8:38

الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:05 ص

موعد صلاة الظهر 1:00

موعد صلاة العصر 4:35

موعد صلاة المغرب 7:24 م

موعد صلاة العشاء 8:45 م.



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:57

موعد صلاة الظهر 12:51 م

موعد صلاة العصر 4:25 م

موعد صلاة المغرب 7:15 م

موعد صلاة العشاء 8:35 م.



مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:54

وقت صلاة الظهر 12:43

موعد صلاة العصر 4:15 م

وقت صلاة المغرب 7:05 م

وقت صلاة العشاء 8:22 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 5:05 ص

موعد صلاة الظهر 12:49 ص

موعد صلاة العصر 18: 4

موعد صلاة المغرب 7:10 م

موعد صلاة العشاء 8:24